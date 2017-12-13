Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось в 8 раз

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Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре 2017 года Азербайджан осуществил торговые операции со 183-мя странами на сумму 20 291 683,43 тыс. долларов США.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете, на долю операций экспорта пришлось 12 500 979,9 тыс. долларов или 61,61%, импорта - 7 790 703,53 тыс. долларов или 38,39% товарооборота. За 11 месяцев года во внешнеторговом обороте сложилось положительное сальдо в 4 710 276,37 тыс. долларов.

За этот период в страну импортировано 7 339 наименований товаров, экспортировано 3 094 наименования товаров.

Объем внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-ноябрь текущего года составил 16 031 631,91 тыс. долларов, из них экспорт - 8 314 908,13 тыс. долларов, импорт - 7 716 723,78 тыс. долларов. Положительное сальдо внешнеторгового оборота составило 598 184,35 тыс. долларов. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот вырос на 26,6%, экспорт – на 50,3%, импорт – 0,96%. Положительное сальдо в годовом исчислении увеличилось в 7,9 раза.