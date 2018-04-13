Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось на 10%

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В январе-марте текущего года Азербайджан с учетом задекларированных в таможенных органах объемов экспортных нефти и газа осуществил торговые операции на 5 546 139,38 тыс. долларов с партнерами из 146 стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, на долю операций экспорта пришлось 3 355 033,87 тыс. долларов или 60,49%, импорта - 2 191 105,51 тыс. долларов или 39,51% товарооборота. В результате по итогам первого квартала 2018 года сложилось положительное торговое сальдо в размере 1 163 928,36 тыс. долларов.

Напомним, что за первые 3 месяца 2017 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 4 119 079,75 тыс. долларов, экспорт - 2 606 306,06 тыс. долларов, импорт - 1 512 773,69 тыс. долларов, положительное сальдо товарооборота - 1 093 532,37 тыс. долларов.

В результате, в 2018 году зафиксирован рост внешнеторгового оборота на 1 427 059,63 тыс. долларов или 34,65%, объемов экспорта – на 748 727,81 тыс. долларов или 28,73%, объемов импорта - 678 331,82 тыс. долларов или 44,84%. Положительное торговое сальдо увеличилось на 10%.

В первом квартале в страну импортировано 6 033 наименований, экспортировано 1 691 наименований товаров.