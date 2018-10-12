Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось более чем втрое

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре этого года Азербайджан осуществил с зарубежными странами торговые операции на 22,18 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 54,9% превышает показатель прошлого года.

На долю экспорта пришлось 14,275 млрд, импорта – 7,905 млрд долларов общего товарооборота за 9 месяцев. За год экспорт увеличился на 75,3%, импорт - на 27,95%.

В итоге сложилось положительное сальдо внешнеторгового оборота в размере 6,37 млрд долларов, что в 3,2 раза больше, чем в прошлом году.