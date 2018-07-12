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    Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось более чем вдвое

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ В январе-июне Азербайджан осуществил с зарубежными странами торговые операции на 13,323 млрд долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 53,5% превышает показатель прошлого года.

    На долю экспорта пришлось 8,662 млрд, импорта - 4,660 млрд долларов общего товарооборота за 6 месяцев. За год экспорт увеличился на 64,4%, импорт - на 36,7%.

    В итоге сложилось положительное сальдо в размере 4,002 млрд долларов, что в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.

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