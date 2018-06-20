Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось более чем вдвое

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В январе-мае Азербайджан осуществил с зарубежными странами торговые операции на 11,226 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 54,5% превышает показатель прошлого года.

На долю экспорта пришлось 7,371 млрд, импорта - 3,855 млрд долларов общего товарооборота. За год экспорт увеличился на 65,6%, импорт - на 36,85%.

В итоге сложилось положительное сальдо в размере 3,515 млрд долларов, что в 2,15 раз больше, чем в прошлом году.