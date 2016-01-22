Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось в 6 раз

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Внешнеторговый оборот Азербайджана в годовом сравнении сократился на 33,44% и в 2015 году составил 20 645,9 млн. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный период объем операций импорта вырос на 0,36%, составив 9 221,4 млн. долларов, операций экспорта сократился на 47,66% - составив 11 424,5 млн. долларов.

За отчетный период положительное сальдо внешнеторгового оборота сократилось в 5,7 раз, снизившись с 12,6 до 2,2 млрд. долларов.

В 2015 году Азербайджан совершили торговые операции со 165 странами, экспортировал 2 477, импортировал 6 231 наименований товаров.