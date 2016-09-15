Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось в 2 раза

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ С учетом статистической стоимости зарегистрированных в таможенных органах, но не оформленных в полном объеме экспортируемых сырой нефти и природного газа, за январь-июль 2016 года объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 12 133,6 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 23,9% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За январь-июль 2016 года стоимостный объем экспорта составил 7 376,3 млн долларов, импорта - 4 757,3 млн долларов. В результате сложилось положительное торговое сальдо в размере 2 619,0 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта сократился на 30,7%, объем импорта - на 10,3%. Положительное сальдо в годовом исчислении сократилось в 2 раза.

Из общего объема внешнеторгового оборота 41,2% пришлось на долю стран ЕС, 12,2% - СНГ, 46,6% - других стран.

В структуре экспорта преобладали сырая нефть, нефтепродукты, природный газ, овощи и фрукты, пластиковые изделия, алюминий и алюминиевые изделия, черные металлы и изделия из них, сахар, продукция химической промышленности, хлопок-волокно и растительные масла, в структуре импорта - машины и механизмы, электрическое оборудование и аппараты, продовольственные товары, изделия из черных металлов, транспортные средства и запчасти к ним, пластиковые изделия, фармацевтические изделия.

За январь-июль этого года юридические и физические лица Азербайджана осуществили торговые операции с партнерами из 167 стран, экспортированы товары в 102 страны, импортированы – из 157 стран.