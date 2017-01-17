Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось почти в 4 раза

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ За 2016 год Азербайджан осуществил торговые операции со 186-ю странами на сумму 17 675 727 тыс. долларов США.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете, объем внешнеторгового оборота по сравнению с 2015 годом сократился на 19,46%.

За отчетный период объем операций импорта в годовом исчислении сократился на 7,42% и составил 8 532 448 тыс. долларов, операций экспорта - на 28,17% - до 9 143 280 тыс. долларов. За прошлый год в страну импортировано 7 328 наименований товаров, экспортировано 2 921 наименование товаров.

Положительное сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении сократилось в 3,6 раза и составило 610 832 тыс. долларов. Так, в 2015 году положительное сальдо внешнеторгового оборота было равно 2 203 075 тыс. долларов.