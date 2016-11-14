Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 47%

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь этого года юридические и физические лица Азербайджана осуществили торговые операции с партнерами из 174 стран, экспортированы товары в 103 страны, импортированы – из 168 стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, с учетом статистической стоимости зарегистрированных в таможенных органах, но не оформленных в полном объеме экспортируемых сырой нефти и природного газа, за отчетный период объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 15 781,3 млн долларов.

За 9 месяцев года стоимостный объем экспорта составил 9 579,8 млн долларов, импорта - 6 201,5 млн долларов. В результате сложилось положительное торговое сальдо в размере 3 378,3 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем товарооборота сократился на 19%, экспорта на 25,7%, импорта - на 5,7%. Положительное сальдо в годовом исчислении сократилось на 46,5%.

Из общего объема внешнеторгового оборота 38,3% пришлось на долю стран ЕС, 12,1% - СНГ, 49,6% - других стран.

В структуре экспорта преобладали сырая нефть, нефтепродукты, природный газ, овощи и фрукты, алюминий и алюминиевые изделия, пластиковые изделия, черные металлы и изделия из них, сахар, продукция химической промышленности, хлопок-волокно и растительные масла, в структуре импорта - машины и механизмы, электрическое оборудование, продовольственные товары, изделия из черных металлов, транспортные средства и запчасти к ним, пластиковые изделия, древесина и изделия из нее, фармацевтические изделия.