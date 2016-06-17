​Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана ос странами ЕС сократилось в 3 раза

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Объем экспорта из Азербайджана в страны Европейского союза (ЕС) за январь-май этого года сократился на 50,12% и составил 1 647,723 млн. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный период импорт из стран ЕС сократился на 20,93%, до 906,550 млн. долларов.

На долю стран ЕС приходится 54,02% общего экспорта, 27,21% общего импорта Азербайджана.

В торговле со странами ЕС сложилось положительное сальдо в размере 741,174 млн. долларов, что в 3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году положительное сальдо внешнеторгового оборота составило 2 161,059 млн. долларов.