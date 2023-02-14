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Полиэтиленовые пакеты станут платными в магазинах Азербайджана

Полиэтиленовые пакеты станут платными в магазинах Азербайджана С 15 февраля в магазинах Азербайджана будет взиматься плата за предоставление покупателям полиэтиленовых пакетов на кассах.
Бизнес
14 февраля 2023 г. 16:02
Полиэтиленовые пакеты станут платными в магазинах Азербайджана

С 15 февраля в магазинах Азербайджана будет взиматься плата за предоставление покупателям полиэтиленовых пакетов на кассах.

Об этом Report сообщили в общественном объединении "Развитие торговых сетей".

Сообщается, Госслужба по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком, Государственная налоговая служба при министерстве экономики, министерство экологии и природных ресурсов направила соответствующее письмо в общественное объединение.

В письме отмечается, что в целях сокращения отрицательного влияния на окружающую среду полиэтиленовых отходов в соответствии с решением Кабинета министров от 2 февраля 2021 года под номером 25 полиэтиленовые пакеты толщиной 15-50 микрон для покупок должны предлагаться как отдельный вид платного товара.

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Версия на английском языке Shops in Azerbaijan to apply fee for polyethylene bags starting February 15
Версия на азербайджанском языке Sabahdan marketlərdə polietilen torbalar ödənişli olacaq

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