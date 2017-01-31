Польская компания приглашает азербайджанских предпринимателей к сотрудничеству

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Польская компания "RRTrade" намерена сотрудничать с азербайджанскими компаниями.

Как сообщили Report из Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), квалифицированная в сфере торговли компания "RRTrade" в то же время оказывает консалтинговые услуги.

На интернет-странице компании регистрацию прошли около 2 000 действующих в различных сферах компаний (на данный момент регистрация бесплатна).

"RRTrade" заинтересована в поддержке создания сотрудничества между азербайджанскими компаниями и компаниями стран Евросоюза.

Желающие получить подробную информацию предприниматели могут обратиться в Azpromo.