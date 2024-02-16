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Покупка жилья гражданами Азербайджана в Турции упала до 9-летнего минимума

Покупка жилья гражданами Азербайджана в Турции упала до 9-летнего минимума В январе текущего года покупка домов гражданами Азербайджана в Турции упала до 9-летнего минимума.
Бизнес
16 февраля 2024 г. 13:25
Покупка жилья гражданами Азербайджана в Турции упала до 9-летнего минимума

В январе текущего года покупка жилья гражданами Азербайджана в Турции упала до 9-летнего минимума.

Как сообщает Report со ссылкой на Статистическое управление Турции, в прошлом месяце граждане Азербайджана купили в Турции 52 единицы жилья, что на 13 единиц или на 20% меньше, чем в январе 2023 года.

Это самый низкий январский показатель за последние 9 лет. Граждане Азербайджана заняли 8-е место в списке покупателей жилья в Турции.

В прошлом месяце больше всего жилья в Турции купили граждане России (555 квартир). За ними следуют граждане Ирана (208 квартир).

Украина впервые замыкает тройку лидеров (127 квартир). Она обогнала Ирак, находящийся в первой тройке с 2015 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşlarının Türkiyədə ev alışı 9 ilin minimumuna enib

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