Покупка жилья гражданами Азербайджана в Турции упала до 9-летнего минимума

В январе текущего года покупка домов гражданами Азербайджана в Турции упала до 9-летнего минимума.

В январе текущего года покупка жилья гражданами Азербайджана в Турции упала до 9-летнего минимума.

Как сообщает Report со ссылкой на Статистическое управление Турции, в прошлом месяце граждане Азербайджана купили в Турции 52 единицы жилья, что на 13 единиц или на 20% меньше, чем в январе 2023 года.

Это самый низкий январский показатель за последние 9 лет. Граждане Азербайджана заняли 8-е место в списке покупателей жилья в Турции.

В прошлом месяце больше всего жилья в Турции купили граждане России (555 квартир). За ними следуют граждане Ирана (208 квартир).

Украина впервые замыкает тройку лидеров (127 квартир). Она обогнала Ирак, находящийся в первой тройке с 2015 года.