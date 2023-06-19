Покупайте квартиру в “Baku City Residence - Olimpik”, экономьте до 33 тысяч манатов!

Выбор жилья – задача не из легких, которая включает в себя сразу несколько важных факторов. Как эффективно совместить пожелания к району, качеству застройки, площади квартиры, финансовые возможности и при этом не остаться в накладе?

Выбор жилья – задача не из легких, которая включает в себя сразу несколько важных факторов. Как эффективно совместить пожелания к району, качеству застройки, площади квартиры, финансовые возможности и при этом не остаться в накладе?

Все это тщательно продумали аналитики проекта “Baku City Residence – Olimpik” и выступили с беспрецедентным предложением на рынке недвижимости Баку.

Так, этим летом каждому покупателю квартиры в “Baku City Residence – Olimpik” предоставляется уникальный шанс сэкономить до 33 тысяч манатов!

В рамках кампании, которая продлится до 31 августа, оплату можно произвести как наличными, так и в рассрочку от самого застройщика.

Преимущества “Baku City Residence - Olimpik” очевидны.

Здания возведены из качественных экологичных материалов в современном архитектурном стиле на обширной территории в 9 гектаров в стремительно развивающемся районе Баку – на проспекте Гейдара Алиева.

Восемь 16-этажных жилых домов с 2-этажным автомобильным паркингом на 945 мест – отличительная особенность этого жилого комплекса.

Внутри расположены крытый бассейн на 25 метров и международный фитнес-центр площадью 2 000 кв. метров, а в непосредственной близости - ASAN Xidmət, Центр DOST, административные здания нескольких госструктур, гипермаркет BRAVO.

Дома в “Baku City Residence - Olimpik” расположены на удобном расстоянии, оснащены самой современной системой охраны. Кроме того, здесь вы сможете насладиться прогулками в экологичных парках с велосипедными дорожками и детскими площадками.

Для более подробной информации о летней кампании “Baku City Residence - Olimpik” достаточно позвонить на короткий номер "121".

С информацией о “Baku City Residence – Olimpik” можно ознакомиться на сайтах www.bcr.az и www.olimpik.az, а также на наших страницах в соцсетях.