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Похолодание в Бразилии вызвало рост цен на кофе

Похолодание в Бразилии вызвало рост цен на кофе Цены на кофе сорта арабика резко выросли на Нью-Йоркских торгах, достигнув максимального показателя с начала июля из-за похолодания в Бразилии.
Бизнес
13 августа 2024 г. 02:07
Похолодание в Бразилии вызвало рост цен на кофе

Цены на кофе сорта арабика резко выросли на Нью-Йоркских торгах, достигнув максимального показателя с начала июля из-за похолодания в Бразилии.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

Поскольку для появления на бирже опасений в связи с предложением кофе достаточно "минимальных заморозков", фьючерсы на арабику резко подорожали на 7%, указывает агентство.

В прошедшие выходные уже были зафиксированы "единичные заморозки" в районах бразильских кофейных плантаций. Более серьезно погодные условия могут ухудшиться во вторник.

Низкие температуры ожидаются, в том числе в штатах Минас-Жераис и Сан-Паулу, что может навредить урожаю кофе.

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