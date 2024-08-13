Похолодание в Бразилии вызвало рост цен на кофе

Цены на кофе сорта арабика резко выросли на Нью-Йоркских торгах, достигнув максимального показателя с начала июля из-за похолодания в Бразилии.

Цены на кофе сорта арабика резко выросли на Нью-Йоркских торгах, достигнув максимального показателя с начала июля из-за похолодания в Бразилии.

Как передает Report , об этом пишет Bloomberg.

Поскольку для появления на бирже опасений в связи с предложением кофе достаточно "минимальных заморозков", фьючерсы на арабику резко подорожали на 7%, указывает агентство.

В прошедшие выходные уже были зафиксированы "единичные заморозки" в районах бразильских кофейных плантаций. Более серьезно погодные условия могут ухудшиться во вторник.

Низкие температуры ожидаются, в том числе в штатах Минас-Жераис и Сан-Паулу, что может навредить урожаю кофе.