Подписаны соглашения о продвижении белорусской текстильной продукции в Азербайджане

Между концерном "Беллегпром" и Ассоциацией субъектов и клубов малого и среднего бизнеса Азербайджана подписан меморандум о сотрудничестве в сфере текстильной промышленности и экспорта.
Как передает Report, подписание документа состоялось в рамках бизнес-встречи делегации концерна с представителями деловых кругов Азербайджана в Баку.
Целью меморандума является расширение объемов экспорта белорусского текстиля на рынок Азербайджана. Стороны договорились о развитии прямых контактов между производителями и дистрибьюторами, продвижении белорусской продукции на азербайджанском рынке через специализированные мероприятия, выставки и презентации, а также о содействии в формировании торговой инфраструктуры представительства Беларуси в Азербайджане.
Кроме того, в ходе встречи был подписан контракт между ОАО "Моготекс" и Бакинским швейным домом на поставку тканей на сумму 500 тыс. долларов США.
В рамках меморандума сотрудничество будет охватывать такие товарные направления, как текстильная продукция, включая одежду, ткани и аксессуары, через компанию ООО "Беллегпром".