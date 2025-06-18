Подписаны соглашения о продвижении белорусской текстильной продукции в Азербайджане

Между концерном "Беллегпром" и Ассоциацией субъектов и клубов малого и среднего бизнеса Азербайджана подписан меморандум о сотрудничестве в сфере текстильной промышленности и экспорта.

Между концерном "Беллегпром" и Ассоциацией субъектов и клубов малого и среднего бизнеса Азербайджана подписан меморандум о сотрудничестве в сфере текстильной промышленности и экспорта.

Как передает Report, подписание документа состоялось в рамках бизнес-встречи делегации концерна с представителями деловых кругов Азербайджана в Баку.

Целью меморандума является расширение объемов экспорта белорусского текстиля на рынок Азербайджана. Стороны договорились о развитии прямых контактов между производителями и дистрибьюторами, продвижении белорусской продукции на азербайджанском рынке через специализированные мероприятия, выставки и презентации, а также о содействии в формировании торговой инфраструктуры представительства Беларуси в Азербайджане.

Кроме того, в ходе встречи был подписан контракт между ОАО "Моготекс" и Бакинским швейным домом на поставку тканей на сумму 500 тыс. долларов США.

В рамках меморандума сотрудничество будет охватывать такие товарные направления, как текстильная продукция, включая одежду, ткани и аксессуары, через компанию ООО "Беллегпром".