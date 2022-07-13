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Подписаны меморандумы о побратимстве городов Азербайджана и Грузии

Подписаны меморандумы о побратимстве городов Азербайджана и Грузии Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с губернатором региона Квемо Картли Грузии Георгием Дохтуришвили, который находится сегодня с визитом в Баку.
Бизнес
13 июля 2022 г. 17:32
Подписаны меморандумы о побратимстве городов Азербайджана и Грузии

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с губернатором региона Квемо Картли Грузии Георгием Дохтуришвили, который находится сегодня с визитом в Баку.

Как сообщает Report, об этом Микаил Джаббаров написал на своей странице в Facebook.

Джаабаров отметил, что стороны обсудили преимущества и перспективы успешного сотрудничества между странами: "Меморандумы о взаимопонимании о побратимстве, подписанные между городами Шамкир-Марнеули, Агстафа-Гардабани, Гейгель-Болниси и Дашкесан-Дманиси в рамках визита Георгия Дохтуришвили в нашу страну, являются важным вкладом в укрепление и развитие наших связей".

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Версия на английском языке ФотоMemorandums signed on twinning of Azerbaijani and Georgian cities
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Gürcüstan şəhərlərinin qardaşlaşması haqqında memorandumlar imzalanıb

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