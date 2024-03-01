Между Азербайджаном и Албанией подписано соглашение об экономическом сотрудничестве

Между правительством Азербайджанской Республики и Советом Министров Республики Албания подписано соглашение об экономическом сотрудничестве.

Между правительством Азербайджанской Республики и Советом Министров Республики Албания подписано соглашение об экономическом сотрудничестве.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, церемония подписания состоялась на встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и президента SOCAR Ровшана Наджафа с вице-премьером, министром инфраструктуры и энергетики Республики Албания Белиндой Баллуку.

Документ предусматривает поощрение сотрудничества в приоритетных направлениях, в том числе в областях торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, инфраструктуры, сельского хозяйства, туризма, окружающей среды и гуманитарной сфере.

В ходе встречи было подчеркнуто успешное развитие связей с Албанией, а также значимость взаимных визитов на высоком уровне и проводимых переговоров в расширении сотрудничества. Укрепление экономического сотрудничества между нашими странами занимает важное место в двусторонних отношениях. Деловые визиты, встречи и организация различных мероприятий играют благоприятную роль в формировании эффективного экономического партнерства.

На встрече предоставлена информация о благоприятной деловой и инвестиционной среде, созданных для инвесторов возможностях, отмечен потенциал для укрепления партнерства с Албанией в сферах энергетики, торговли, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, туризма, транспорта и инфраструктуры.

Стороны обсудили возможности поощрения двустороннего бизнес-партнерства, инвестиций и совместной деятельности.