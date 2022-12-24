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Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании по созданию Инвестиционного фонда

Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании по созданию Инвестиционного фонда Между Министерством экономики Азербайджана и Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию азербайджано-узбекистанского инвестиционного фонда.
Бизнес
24 декабря 2022 г. 15:00
Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании по созданию Инвестиционного фонда

В продолжение сотрудничества, направленного на реализацию соглашений, достигнутых в ходе интенсивных визитов президента Азербайджана в Узбекистан и во время встреч глав двух государств, Министерство экономики Азербайджана и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании по созданию Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Документ подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев.

Инвестиционный фонд внесет вклад в дальнейшее укрепление и расширение двухстороннего экономического сотрудничества, развитие кооперации и эффективную реализацию потенциала в этой сфере. Фонд также придаст дополнительный стимул сотрудничеству в сферах производства автомобилей, транспорта и транзита, текстильной промышленности, шелководства и по другим направлениям.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Özbəkistan İnvestisiya Fondunun yaradılması haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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