Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании по созданию Инвестиционного фонда

Между Министерством экономики Азербайджана и Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию азербайджано-узбекистанского инвестиционного фонда.

В продолжение сотрудничества, направленного на реализацию соглашений, достигнутых в ходе интенсивных визитов президента Азербайджана в Узбекистан и во время встреч глав двух государств, Министерство экономики Азербайджана и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании по созданию Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Документ подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев.



Инвестиционный фонд внесет вклад в дальнейшее укрепление и расширение двухстороннего экономического сотрудничества, развитие кооперации и эффективную реализацию потенциала в этой сфере. Фонд также придаст дополнительный стимул сотрудничеству в сферах производства автомобилей, транспорта и транзита, текстильной промышленности, шелководства и по другим направлениям.