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Подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном в сфере торговли

Подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном в сфере торговли Министр экономики Микаил Джаббаров, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, министр энергетики Парвиз Шахбазов и наш посол в Пакистане Хазар Фархадов встретились с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с премьер-министром
Бизнес
15 июня 2023 г. 19:47
Подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном в сфере торговли

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, министр энергетики Парвиз Шахбазов и посол в Пакистане Хазар Фархадов встретились сегодня с делегацией во главе с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом, находившимся с официальным визитом в нашей стране.

Как сообщает Report, на встрече обсуждались вопросы развития азербайджано-пакистанского партнерства. Было подчеркнуто, что связи с двумя дружественными и братскими странами укрепляются в условиях взаимного доверия, отношения в различных сферах развиваются по восходящей.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о возможностях, созданных азербайджано-пакистанским партнерством для диверсификации наших экономических связей, перспективах реализации совместных проектов.

В рамках встречи между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством торговли Исламской Республики Пакистан был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области торговли. Документ охватывает соответствующие меры для углубления торговых связей между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Pakistan ticarət sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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