Подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном в сфере торговли

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, министр энергетики Парвиз Шахбазов и посол в Пакистане Хазар Фархадов встретились сегодня с делегацией во главе с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом, находившимся с официальным визитом в нашей стране.
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В ходе беседы состоялся обмен мнениями о возможностях, созданных азербайджано-пакистанским партнерством для диверсификации наших экономических связей, перспективах реализации совместных проектов.
В рамках встречи между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством торговли Исламской Республики Пакистан был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области торговли. Документ охватывает соответствующие меры для углубления торговых связей между двумя странами.