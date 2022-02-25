Подписан Меморандум о взаимопонимании между KOBİA и египетским Агентством по развитию МСП

В рамках состоявшегося сегодня в Баку 5-го заседания Совместной комиссии по межправительственному экономическому, техническому и научному сотрудничеству между Азербайджаном и Египтом был подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию м

В рамках состоявшегося сегодня в Баку 5-го заседания Совместной комиссии по межправительственному экономическому, техническому и научному сотрудничеству между Азербайджаном и Египтом был подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики и египетским Агентством по развитию микро-, малого и среднего предпринимательства.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, документ подписали председатель правления Агентства Орхан Мамедов и министр международного сотрудничества Египта Рания Аль-Машат.

Меморандум охватывает такие направления, как сотрудничество между МСБ обеих стран, особенно в области стартапов и женского предпринимательства, обмен информацией и опытом, организация совместных мероприятий.

В своем выступлении на заседании комиссии О.Мамедов поделился мнениями о возможностях сотрудничества с участием МСБ обеих стран, рассказал о поддержке и услугах, оказываемых агентством предпринимателям.