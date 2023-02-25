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Подписан меморандум между KOBİA и Агентством по развитию предпринимательства Узбекистана

Подписан меморандум между KOBİA и Агентством по развитию предпринимательства Узбекистана В рамках прошедшего в Ташкенте Первого узбекско-азербайджанского межрегионального форума между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при министерстве экономики Азербайджана и Агентством по развитию предпринимательства Узбекистана при ми
Бизнес
25 февраля 2023 г. 11:30
Подписан меморандум между KOBİA и Агентством по развитию предпринимательства Узбекистана

В рамках прошедшего в Ташкенте Первого узбекско-азербайджанского межрегионального форума между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при министерстве экономики Азербайджана и Агентством по развитию предпринимательства Узбекистана при Минэконом развития и сокращения бедности этой страны подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве.

Об этом Report сообщили в KOBİA.

Документ подписали председатель правления KOBİA Орхан Мамедов и замдиректора Агентства по развитию предпринимательства Узбекистана Мухтор Шоназаров. Меморандум предусматривает обмен информацией и опытом в сфере малого и среднего бизнеса, женского предпринимательства, государственно-частного партнерства, поощрения предпринимательства, защиты законных интересов субъектов предпринимательства, организацию совместных тренингов, семинаров и конференций и сотрудничество в других сферах.

Выступивший на прошедшем в рамках форума 3-м заседании Узбекско-азербайджанского делового совета О.Мамедов отметил наличие положительной динамики в развитии двухсторонних отношений между нашими странами, подчеркнув, что это создает благоприятные возможности для расширения сотрудничества между деловыми кругами.

Председатель KOBİA проинформировал об обмене опытом в сфере поддержки МСП, организации взаимных бизнес-миссий и других совместных мероприятий для расширения деловых контактов, а также о поддержке и услугах, оказываемых агентством предпринимателям.

В 3-м заседании Узбекско-азербайджанского делового совета, организованном Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и Торгово-промышленной палатой Узбекистана, приняли участие официальные лица двух стран и бизнесмены, представляющие различные секторы экономики.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKOBİA və Özbəkistanın Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyi Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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