Подписан меморандум между KOBİA и Агентством по развитию предпринимательства Узбекистана

В рамках прошедшего в Ташкенте Первого узбекско-азербайджанского межрегионального форума между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при министерстве экономики Азербайджана и Агентством по развитию предпринимательства Узбекистана при ми

В рамках прошедшего в Ташкенте Первого узбекско-азербайджанского межрегионального форума между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при министерстве экономики Азербайджана и Агентством по развитию предпринимательства Узбекистана при Минэконом развития и сокращения бедности этой страны подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве.

Об этом Report сообщили в KOBİA.

Документ подписали председатель правления KOBİA Орхан Мамедов и замдиректора Агентства по развитию предпринимательства Узбекистана Мухтор Шоназаров. Меморандум предусматривает обмен информацией и опытом в сфере малого и среднего бизнеса, женского предпринимательства, государственно-частного партнерства, поощрения предпринимательства, защиты законных интересов субъектов предпринимательства, организацию совместных тренингов, семинаров и конференций и сотрудничество в других сферах.

Выступивший на прошедшем в рамках форума 3-м заседании Узбекско-азербайджанского делового совета О.Мамедов отметил наличие положительной динамики в развитии двухсторонних отношений между нашими странами, подчеркнув, что это создает благоприятные возможности для расширения сотрудничества между деловыми кругами.

Председатель KOBİA проинформировал об обмене опытом в сфере поддержки МСП, организации взаимных бизнес-миссий и других совместных мероприятий для расширения деловых контактов, а также о поддержке и услугах, оказываемых агентством предпринимателям.

В 3-м заседании Узбекско-азербайджанского делового совета, организованном Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и Торгово-промышленной палатой Узбекистана, приняли участие официальные лица двух стран и бизнесмены, представляющие различные секторы экономики.