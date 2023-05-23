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Подписан меморандум между AZPROMO и Litfood

Подписан меморандум между AZPROMO и Litfood Между Азербайджанским агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Литовским агентством по развитию сельскохозяйственного бизнеса и рынков (Litfood) был подписан меморандум о взаимопонимании.
Бизнес
23 мая 2023 г. 17:28
Подписан меморандум между AZPROMO и Litfood

Между Азербайджанским агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Литовским агентством по развитию сельскохозяйственного бизнеса и рынков (Litfood) был подписан меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в рамках литовско-азербайджанского бизнес-форума, организованного Литовским инновационным агентством в Вильнюсе. Документ подписали глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев и директор Litfood Шарунас Целиесюс.

Меморандум предусматривает расширение сотрудничества между агентствами и обмен передовым опытом.

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Версия на английском языке ФотоAZPROMO, Litfood ink MoU
Версия на азербайджанском языке ФотоAZPROMO və "Litfood" arasında memorandum imzalanıb

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