Подписан меморандум между AZPROMO и Litfood

Между Азербайджанским агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Литовским агентством по развитию сельскохозяйственного бизнеса и рынков (Litfood) был подписан меморандум о взаимопонимании.

Между Азербайджанским агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Литовским агентством по развитию сельскохозяйственного бизнеса и рынков (Litfood) был подписан меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в рамках литовско-азербайджанского бизнес-форума, организованного Литовским инновационным агентством в Вильнюсе. Документ подписали глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев и директор Litfood Шарунас Целиесюс.

Меморандум предусматривает расширение сотрудничества между агентствами и обмен передовым опытом.