Подмосковная компания поставит в Азербайджан рыбную продукцию на $200 тыс.

Компания "Фуд Тим" из Дмитровского городского округа при поддержке Московской области заключила с партнерами из Азербайджана экспортный контракт на поставку икры масаго и рыбной продукции, его сумма составила около 200 тыс. долларов.

Компания "Фуд Тим" из Дмитровского городского округа при поддержке Московской области заключила с партнерами из Азербайджана экспортный контракт на поставку икры масаго и рыбной продукции, его сумма составила около 200 тыс. долларов.

Как передает Report, об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Сумма экспортного контракта производителя рыбных продуктов и полуфабрикатов составила 200 тыс. долларов. Подписать его компании удалось благодаря участию в международной выставке UzFood, проходившей в Ташкенте весной прошлого года. Свою продукцию она представила в рамках коллективного стенда, организованного Фондом поддержки ВЭД региона для восьми компаний из Подмосковья", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что экспортный контракт заключила компания "Фуд Тим" из Дмитровского округа. Компания поставит в Азербайджан икру масаго и рыбную продукцию. Помимо "Фуд Тим" участниками выставки в Ташкенте стали и другие производители, специализирующиеся на выпуске упаковки для молока, соков и морсов, жидкого сахара, приправ и пряностей, бумажной упаковки, ароматизаторов, эфирных масел, экстрактов и усилителей вкуса, а также животных и растительных белков, загустителей.