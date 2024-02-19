Подготовлена дорожная карта по сотрудничеству между Азербайджаном и Санкт-Петербургом

Между Азербайджаном и Санкт-Петербургом состоялся обмен мнениями по Дорожной карте сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах на 2024-2028 годы.

Между Азербайджаном и Санкт-Петербургом состоялся обмен мнениями по Дорожной карте сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах на 2024-2028 годы.

Как передает Report, об этом сообщил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев в своем аккаунте в социальной сети ”Х“.

”На встрече с сопредседателем межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Санкт-Петербургом, членом правительства Санкт-Петербурга - председателем комитета по внешним связям Евгением Григорьевым мы обсудили перспективы расширения экономической повестки дня", – отметил Э.Алиев.