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Подготовлена дорожная карта по сотрудничеству между Азербайджаном и Санкт-Петербургом

Подготовлена дорожная карта по сотрудничеству между Азербайджаном и Санкт-Петербургом Между Азербайджаном и Санкт-Петербургом состоялся обмен мнениями по Дорожной карте сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах на 2024-2028 годы.
Бизнес
19 февраля 2024 г. 19:25
Подготовлена дорожная карта по сотрудничеству между Азербайджаном и Санкт-Петербургом

Между Азербайджаном и Санкт-Петербургом состоялся обмен мнениями по Дорожной карте сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах на 2024-2028 годы.

Как передает Report, об этом сообщил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев в своем аккаунте в социальной сети ”Х“.

”На встрече с сопредседателем межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Санкт-Петербургом, членом правительства Санкт-Петербурга - председателем комитета по внешним связям Евгением Григорьевым мы обсудили перспективы расширения экономической повестки дня", – отметил Э.Алиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Sankt-Peterburq arasında əməkdaşlığa dair Yol Xəritəsi hazırlanıb

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