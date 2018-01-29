Подготовлен новый законопроект "О государственных закупках"

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане разработан новый более усовершенствованный законопроект "О государственных закупках".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев на конференции, посвященной итогам четвертого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана (2014-2018 гг.), в Центре Гейдара Алиева.

Министр отметил, что законопроект в настоящее время обсуждается в правительстве, и уже в этом году завершится окончательный этап обсуждений.