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    Подготовлен новый законопроект "О государственных закупках"

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане разработан новый более усовершенствованный законопроект "О государственных закупках".

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев на конференции, посвященной итогам четвертого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана (2014-2018 гг.), в Центре Гейдара Алиева.

    Министр отметил, что законопроект в настоящее время обсуждается в правительстве, и уже в этом году завершится окончательный этап обсуждений.

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