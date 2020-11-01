Поддержка Johnson&Johnson сепаратистов вызвала протесты

Компания Johnson & Johnson выразила поддержку сепаратистам в оккупированном Нагорном Карабахе

Компания Johnson & Johnson выразила поддержку сепаратистам в оккупированном Нагорном Карабахе.

Как передает Report, соответствующее заявление было опубликовано в Twitter-аккаунте компании.

В сообщении говорится, что помощь, выделенная для поддержки жертв столкновений в Нагорном Карабахе, будет передана Красному Кресту.

Поддержка компанией сепаратистского образования разозлила пользователей социальных сетей и вызвала протесты.