Поддержка Johnson&Johnson сепаратистов вызвала протесты 

Компания Johnson & Johnson выразила поддержку сепаратистам в оккупированном Нагорном Карабахе.

Как передает Report, соответствующее заявление было опубликовано в Twitter-аккаунте компании.

В сообщении говорится, что помощь, выделенная для поддержки жертв столкновений в Нагорном Карабахе, будет передана Красному Кресту.

Поддержка компанией сепаратистского образования разозлила пользователей социальных сетей и вызвала протесты.

Johnson & Johnson can confirm all of our fundraising initiatives to support those impacted by the current conflict in Artsakh will be given to The Red Cross to distribute to those in need from all sides of the conflict.