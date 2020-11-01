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Поддержка Johnson&Johnson сепаратистов вызвала протесты 

Поддержка Johnson&Johnson сепаратистов вызвала протесты  Компания Johnson & Johnson выразила поддержку сепаратистам в оккупированном Нагорном Карабахе
Бизнес
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1 ноября 2020 г. 13:25
Поддержка Johnson&Johnson сепаратистов вызвала протесты 

Компания Johnson & Johnson выразила поддержку сепаратистам в оккупированном Нагорном Карабахе.

Как передает Report, соответствующее заявление было опубликовано в Twitter-аккаунте компании.

В сообщении говорится, что помощь, выделенная для поддержки жертв столкновений в Нагорном Карабахе, будет передана Красному Кресту.

Поддержка компанией сепаратистского образования разозлила пользователей социальных сетей и вызвала протесты.

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Версия на азербайджанском языке “Johnson&Johnson” şirkətinin separatçıları dəstəkləməsi etirazlara səbəb olub

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