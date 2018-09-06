Поддерживаемый BBF проект привлек инвестиции

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Поддерживаемый Baku Business Factory (BBF) проект Alkredit привлек инвестиции.

Как сообщает Report, компания Move Consulting, основатель портала Alkredit.az, и действующая в области консалтинговых и маркетинговых коммуникаций в Азербайджане компания Quality Solutions подписали договор о сотрудничестве. Документ был подписан основателями Move Consulting Эльшадом Юсифли и Рашадом Эйвазовым, а также директором Quality Solutions Талехом Тахирли.

Э.Юсифли отметил, что проект был запущен в 2015 году. По его словам, наблюдаемое в этом году оживление в банковском секторе привело к необходимости расширения портала Alkredit.az.

"Речь идет не об объеме инвестиций, а о серьезном стратегическом сотрудничестве. Отныне мы будем сотрудничать с Quality Solutions в целях расширения Alkredit.az, роста проекта и тесного сотрудничества с банками. Мы обеспечим техническую поддержку портала, будем работать над дальнейшей оптимизацией его деятельности, расширив технические возможности портала. Компания Quality Solutions будет делать все возможное для расширения деятельности портала", - сказал Э.Юсифли.

Что касается новшеств, Э.Юсифли отметил, что ранее Alkredit.az предлагал клиентам банковские кредиты: "Впредь мы будем предлагать банкам заявку на получение кредита от клиента. Затем предложим клиенту банк с лучшими для него условиями. При обращении клиент не выбирает банк, а пишет свои условия, которые мы направляем в банки, с которыми сотрудничаем. В кратчайшие сроки для клиентов будет выпущена мобильная версия портала для IOS и Android, что значительно упростит обращение граждан".

По словам директора Quality Solutions Талеха Тахирли, Alkredit.az, будучи порталом для обращения граждан за кредитами, открывает новые возможности как для банков, так и для граждан.

"Наша цель, прежде всего, в том, чтобы найти подходящих клиентов для банков и подходящий банк для клиентов. То есть с проектом Alkredit.az мы выполняем роль направляющего, посредника, что эффективно сказывается на деятельности и клиентах банков. Иными словами, мы ведем переговоры с банками, и предлагаем выгодные условия кредитования для потенциальных клиентов. Кроме того, мы анализируем тех, кто обращается за получением кредитов, и направляем отвечающих нужным требованиям клиентов в банки. В своей работе мы действуем, исходя из принципа ответственного кредитования, что поможет банкам сформировать надежный кредитный портфель", - сказал Т.Тахирли.

Следует отметить, что отныне через портал, который заработал в полностью новом формате, клиенты смогут получать у банков различные кредиты, а банки смогут более эффективно работать, чтобы обеспечить выдачу им надежных кредитов.

Портал Alkredit.az предлагает много преимуществ как банкам, так и желающим получить кредит лицам. На портале представлено множество банков, возможности онлайн-обращений упрощены, клиенты направляются к банкам с наиболее выгодными условиями кредитования. Это также означает надежных клиентов для банков. В итоге это экономит время как клиентов, так и банков. В то же время платформа Alkredit.az предлагает выгодные условия для получения кредита. Через портал можно обратиться за получением четырех кредитных продуктов - кредитные карты, потребительские кредиты, ипотечные кредиты и бизнес-кредиты. Преимущества включают быстрое обслуживание и обеспечение полной конфиденциальности информации клиентов.

Более подробная информация доступна на www.alkredit.az и www.qualitysolutions.az.