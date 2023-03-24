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Почти половина ввозимого в ЕС меда не соответствует стандартам

Почти половина ввозимого в ЕС меда не соответствует стандартам Почти половина мёда, импортируемого в Евросоюз — 46% поставок — не соответствует нормам ЕС.
Бизнес
24 марта 2023 г. 08:37
Почти половина ввозимого в ЕС меда не соответствует стандартам

Почти половина мёда, импортируемого в Евросоюз — 46% поставок — не соответствует нормам ЕС.

Как передает Report, такие данные приводит Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии.

Некачественным продуктом оказались 74% импорта из Китая, кроме того, 100% мёда из Великобритании не соответствовал установленным стандартам. Комиссия проверила 320 образцов по всей Европе.

Из 21 пробы, взятой во Франции, лишь четыре оказались "настоящим" мёдом. Из более чем 30 проб с полок немецких магазинов проверку прошли меньше половины.

При этом предыдущая проверка, шесть лет назад, показывала лишь 14% некачественного импорта.

Подавляющая доля нарушений — добавление в мёд чужеродного сахара, например свекольного или рисового сиропа. Это не опасно для здоровья, но снижает полезные свойства мёда — как и его стоимость.

Еврокомиссия начала расследование в отношении 44 компаний, 7 из них уже подвергнуты санкциям. Из потребляемого европейцами мёда импорт составляет около 40%.

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