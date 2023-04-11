Почти 150 тысячам налогоплательщиков оказаны услуги с начала года в Азербайджане

В первом квартале этого года в центрах обслуживания налогоплательщиков в Азербайджане было принято 148 075 человек, им оказана 281 491 услугу.

В первом квартале этого года в центрах обслуживания налогоплательщиков в Азербайджане было принято 148 075 человек, им оказана 281 491 услуга.

Как передает Report, об этом сообщила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.

Отмечено, что из них 80 тысяч составили консультации по вопросам, связанным с налоговым законодательством и администрацией, а более 69 тысяч – электронные услуги (помощь в составлении и отправке деклараций и отчетов, а также различных заявлений в электронной форме).

За 3 месяца проведено 76 встреч с участием 1 015 налогоплательщиков, оказаны адресные услуги 1 381 налогоплательщику.