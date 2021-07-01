Почти 140 стран присоединились к плану введения цифрового налога

Новые рамки международной налоговой реформы включает налог в 15% на деятельность цифровых корпораций

Около 140 стран мира заявили о своем присоединении к новым рамкам международной налоговой реформы, включающей налог в 15% на деятельность цифровых корпораций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как подчеркивает ОЭСР, пакет положений, "состоящий из двух компонентов, окажет столь необходимую поддержку правительствам, которым необходимо обеспечить дополнительные доходы для восстановления своих бюджетов и балансов, инвестиций в основные государственные услуги, инфраструктуру и меры, необходимые для содействия оптимизации эффективности и качества восстановления после COVID".

"После долгих лет напряженной работы и переговоров этот исторический пакет обеспечит, чтобы крупные транснациональные корпорации выплачивали справедливую долю налогов повсюду", - отметил генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн.

По его словам, этот пакет "не устраняет налоговую конкуренцию, но устанавливает согласованные на многосторонней основе ограничения на нее".

"Он также учитывает различные интересы сторон переговоров, в том числе интересы малых стран и развивающихся юрисдикций. В интересах всех, чтобы мы достигли окончательного соглашения между всеми участниками данной инклюзивной структуры, как это запланировано, в конце этого года", - добавил Корманн.

Министры финансов стран Группы семи (G7) 5 июня на встрече в Великобритании достигли договоренности о необходимости введения во всем мире минимального налога на прибыль крупных корпораций на уровне не менее 15%. Вторым элементом этой договоренности является изменение территориального принципа налогообложения - налог с прибыли транснациональных корпораций должен взиматься в тех государствах, где они зарабатывают за счет предоставления своих товаров или услуг, а не только исходя из места их регистрации, как это происходит сейчас.

В первую очередь, это решение направлено на мировых IT-гигантов, таких как Facebook, Google, Apple, Amazon. Соглашение призвано создать условия, при которых технологические компании не будут выводить прибыль в юрисдикции с более льготным налогообложением.

Данное решение было одобрено на саммите G7 11-13 июня в Великобритании. Теперь процесс глобальной налоговой реформы предстоит обсудить на других экономических площадках, в том числе в Группе двадцати и ОЭСР.