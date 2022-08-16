Почему в Азербайджане слаб интерес к электромобилям?

По данным Государственного таможенного комитета, в первом полугодии текущего года в Азербайджан было ввезено 153 электромобиля.

По данным Государственного таможенного комитета, в первом полугодии текущего года в Азербайджан было ввезено 153 электромобиля.

Хотя это более чем в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля электромобилей в импорте автомобилей в страну составляет всего 0,5%.

При этом импортируемые в страну электромобили не облагаются налогом на добавленную стоимость при таможенном оформлении. Все говорит о том, что интерес населения страны к электромобилям слабый. Report обсудил этот вопрос с представителем Общественного объединения "Ассоциация автомобильных дилеров Азербайджана" (ААДА), экспертом по автомобильному рынку Эйюбом Алиевым.

По его словам, в Азербайджане недостаточно пунктов подзарядки для электромобилей, поэтому граждане предпочитают ездить на машинах, работающих более традиционным способом - только на бензине и дизельном топливе. Но это не единственная причина.

"Мы привыкли к автомобилям с бензиновыми и дизельными двигателями и не можем с легкостью пересесть на электромобили. США, Европа и Япония еще в 2006-2007 годах перешли на гибридные автомобили, поэтому для этих стран не составило труда расширить использование электромобилей. Мы же стали отдавать предпочтение использованию гибридных автомобилей в последние несколько лет", - сказал он.

По мнению эксперта, для расширения использования электромобилей в Азербайджане должна быть налажена продажа бюджетных автомобилей для людей с низкими доходами: "Цены на электромобили в нашей стране, безусловно, очень высоки, и поэтому не все население имеет возможность переключиться на них. В настоящее время нет электромобилей по цене ниже 70-80 тысяч манатов. Я думаю, что дилеры должны ввозить в страну более дешевые электромобили. Например, было бы очень хорошо наладить в Азербайджане продажи автомобилей с электродвигателями по цене 30-35 тысяч манатов. В настоящее время таких автотранспортных средств в нашей стране ограниченное количество. По имеющейся у меня информации, в ООО "Нахчыванский автомобильный завод" (НАЗ) ведутся работы в связи с этим".

Согласно последним официальным данным, в настоящее время в стране есть 33 пункта подзарядки для электромобилей, из которых 22 расположены в Баку, а 11 - в регионах.

P.S. На днях Центральный банк Азербайджана внес изменения в "Положение о пруденциальных нормативах и требованиях, связанных с кредитными рисками, в том числе крупными кредитными рисками". Согласно изменениям, желающие купить в кредит электромобиль со сроком производства менее 3 лет, должны вносить первоначальный взнос до 10% от его стоимости. Эксперты считают, что это нововведение повысит интерес к вождению электромобилей в стране.