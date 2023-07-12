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Почему в Азербайджане не решается проблема разницы в ценах на витрине и в кассе?

Почему в Азербайджане не решается проблема разницы в ценах на витрине и в кассе? В I полугодии этого года резко возросло количество обращений в Государственную службу по антимонополии и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики из-за разницы в ценах на витринах и при пробивании в кассах магазинов.
Бизнес
12 июля 2023 г. 14:06
Почему в Азербайджане не решается проблема разницы в ценах на витрине и в кассе?

В первом полугодии этого года резко возросло число обращений в Государственную службу по антимонополии и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики из-за разницы в ценах на витринах и при пробивании в кассах магазинов.

Об этом сообщил начальник отдела защиты прав потребителей cтруктуры Роман Гарашов. Так почему же эта проблема не находит решения? Что делать потребителям, когда они сталкиваются с подобной ситуацией?

Report попытался найти ответы на эти вопросы, учитывая актуальность темы.

В Госслужбе говорят, что по закону “О защите прав потребителей” продавец должен указывать правильную информацию о цене товара (работы, услуги). В соответствии с требованиями “Правил торговли, общественного питания, бытовых и иных видов услуг”, утвержденных постановлением Кабинета министров, на находящемся в продаже товаре, должны быть указаны его наименование, вид и цена, а также четко оформлена этикетка с указанием цены. Если на упаковке указано наименование, вид и вес товара, то на ценнике должна быть только стоимость единицы товара.

Поскольку цена реализации товара - это цена, указанная на нем (на прилавках или витринах), расчеты с потребителями должны производиться в соответствии с этой ценой. Требование к потребителю оплачивать по цене, отличной от указанной на товаре, является нарушением прав потребителей. В связи с этим Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрена мера административной ответственности. Так, согласно статье 447.0.1 кодекса, если лица, продающие товары или оказывающие услуги населению, вводят потребителя в заблуждение относительно размера, веса, потребительского свойства или качества товара (услуги), для физических лиц предусмотрен штраф в размере 350-500 манатов, должностных лиц -1 500-2 000 манатов, а юридических лиц - 4 000-6 000 манатов. Эти штрафы применяются в случае обмана по сумме товара или услуги, не превышающей 300 манатов. В случае обмана при сумме свыше 300 манатов наступает уголовная ответственность.

Когда потребитель сталкивается с разницей между ценой на витрине и при покупке товара у кассы, он может обратиться к руководству магазина, потребовать, чтобы товар продавался по цене, указанной на витрине, а также обратиться в Государственную службу.

В ходе расследования 85 обращений граждан, поступивших в службу в связи с подобного рода обманом в этом году, в 19 случаях на основании представленных гражданами доказательств был установлен факт их обмана и составлен протокол об административном правонарушении в отношении предпринимателей, допустивших нарушение. За тот же период прошлого года по 23 жалобам граждан было составлено 3 протокола. В текущем году 2 должностных лица оштрафованы на 1 500 манатов. Протокол, составленный в отношении 17 юридических лиц, был направлен в суд для дачи правовой оценки.

"Когда потребители сталкиваются со случаями продажи товаров по цене, отличной от указанной на них, они должны предоставить факты, подтверждающие данное нарушение, и точную информацию об объекте торговли, допустившем нарушение, на официальный интернет-сайт Государственной службы, электронную почту - [email protected], либо обратиться через колл-центр "195-1"", - сказали в Госслужбе.

Председатель "Союза свободных потребителей“ Эйюб Гусейнов заявил, что каждую неделю в организацию поступает 4-5 обращений по поводу разницы в ценах: "Я тоже сталкиваюсь с подобным, будучи потребителем. Это можно назвать искусственным ростом цен. Столкнувшись с подобной ситуацией, потребителю следует снять на телефон цену товара на витрине и в кассовом чеке. Если руководство объекта торговли не среагирует на проблему, необходимо направить данные в соответствующее учреждение или сообщить на горячую линию “195”.

По его словам, продавцы часто связывают разницу в ценах с забывчивостью: "В таком случае, почему мы никогда не сталкиваемся с обратной ситуацией, когда указанная на витрине цена больше цены при пробивании товара в кассе”.

"Для устранения проблемы необходимо внести изменения и дополнения в закон, защищающий права потребителей. Определенные результаты в этой области могут быть достигнуты, если применить опыт Турции и России. Также можно использовать роль общественного контроля в предотвращении подобных ситуаций", - заключил эксперт.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda "vitrin və kassa qiymətindəki fərq" problemi niyə həllini tapmır?

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