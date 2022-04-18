Почему азербайджанские производители молока не покупают сырье у местных фермеров?

В прошлом году Азербайджан импортировал из-за рубежа 17 тысяч 649 тонн молока и сливок (в том числе свернувшиеся, сквашенные, в порошке, кроме йогурта). Из них 5 тысяч 792 тонны ввезено из России, 3 тысячи 862 тонны - из Беларуси, 722 тонны - из Украины.

В прошлом году Азербайджан импортировал из-за рубежа 17 тысяч 649 тонн молока и сливок (в том числе свернувшиеся, сквашенные, в порошке, кроме йогурта). Из них 5 тысяч 792 тонны ввезено из России, 3 тысячи 862 тонны - из Беларуси, 722 тонны - из Украины. Таким образом, на долю этих трех стран пришлось около 60% всего импорта молока и сливок. В отчетном периоде 46% молока и сливок в сухом виде, закупаемых из-за рубежа, пришлось на Украину, а 25 % - на Беларусь. 70% йогурта, импортируемого в страну, закупается из России, а 20% - из Беларуси.

Предполагалось, что спрос на производимое отечественными фермерами молоко возрастет, однако фермеры утверждают обратное. Они выражают обеспокоенность тем, что их продукция не покупается.

Председатель Ассоциации молочников Азербайджана Самир Эюбов рассказал Report, что крупные переработчики молока не закупают у местных фермеров, а отдают предпочтение полуфабрикатам из Ирана, поскольку выгоднее их переработать, чем покупать натуральное молоко: "Это практически "убивает" местный рынок. Раньше остатки продукции местных фермеров экспортировались, сейчас экспорт приостановлен, все производимое молоко направляется на внутренний рынок. Поэтому спрос на молоко местных фермеров не формируется. В настоящее время мы занимаемся повышением уровня экспорта”.

Комментируя Report влияние геополитических процессов, происходящих в регионе, на цены на молочную продукцию в Азербайджане, в компании Veysəloğlu отметили, что поскольку поставки продукции из Украины приостановлены, спрос смещается в сторону таких рынков, как Россия, Польша: "То, что спрос превышает предложение, к сожалению, отражается и на цене продукции”.

Что касается поставок из России, менеджер по маркетингу молока и молочных продуктов компании Veysəloğlu Distribusiya, входящей в группу компаний Veysəloğlu, Иса Гусейнзаде отметил, что в регионах, расположенных вблизи зоны конфликта, в настоящее время существуют серьезные производственные и логистические проблемы: "Это также один из основных факторов, влияющих на цены. Значительный рост цен мы наблюдаем и на продукцию, импортируемую из других регионов. Плавленые сыры подорожали на 20-22 %, масла - 15 %, сгущенное молоко - 30-40%. Производители связывают это в основном с ростом цен на сырье”.

Айнура Юсифзаде, официальный представитель компании Athena, говорит, что у них есть свои фермы: "По этой причине мы почти не закупаем сырье. Мы сотрудничаем с местными фермерами только в случае необходимости”.