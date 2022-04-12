Самир Эюбов: Производители молока могут обанкротиться

Фермеры, занимающиеся производством молока в Азербайджане, не могут продавать свою продукцию.

Фермеры, занимающиеся производством молока в Азербайджане, не могут продавать свою продукцию.

Об этом Report сообщил председатель Ассоциации молочных фермеров Азербайджана Самир Эюбов.

По его словам, если проблема сбыта не будет решена, производители молока могут обанкротиться.

"На фоне российско-украинской войны у Азербайджана есть серьезные проблемы с поставками молочной продукции из этих стран и Беларуси. Это должно было увеличить спрос на местное молоко и молочные продукты. Но изменений на рынке нет, и фермеры по-прежнему не могут продавать свою продукцию. Значит, на рынок поступает молоко по другим каналам. Несомненно, качество этих продуктов низкое, тем не менее, они вытесняют продукцию местных производителей", - отметил он.

По словам Эюбова, в настоящее время азербайджанские фермеры предлагают свою продукцию по ценам ниже себестоимости, но предприятия ее все равно не покупают: "Азербайджан, в основном, импортирует корма для животных. В последнее время корма за рубежом подорожали, и в итоге себестоимость продукции выросла на 40%. Но фермеры не повысили цену продажи и предлагают продукцию заводам по прежним ценам. Тем не менее, продаж нет. При этом продукция должна продаваться как минимум на 25-30% дороже, чем в предыдущие годы, чтобы фермеры не обанкротились".

Фермер из Бардинского района Ибрагим Сафаров рассказал Report, что у них практически нет выбора, куда продавать свою продукцию: "Раньше мы продавали нескольким компаниям. Сейчас только одна компания закупает молоко. Она ставит цену ниже себестоимости и покупает литр молока жирностью 3,5% за 61 гяпик. Хотя раньше мы продавали его за 80-85 гяпиков. Мы вынуждены соглашаться с их ценой, поскольку не имеем выбора. Эта компания продает продукцию на рынке примерно на 60% дороже, чем покупает у нас".

Гияс Гасанов, владеющий молочной фермой в Самухском районе, также жалуется на проблемы с продажей продукции: "Ранее мы сотрудничали с 5 компаниями. Теперь вынуждены продавать продукцию одной компании. Мы производим натуральное сырое молоко. Компании же покупают сухое молоко неизвестного происхождения и используют его в производстве. Раньше мы продавали молоко за 70-90 гяпиков, сейчас нам платят 61 гяпик. При этом стоимость 1 килограмма корма выросла с 35 до 65 гяпиков”.