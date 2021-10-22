Победители конкурса "Yüksəliş" пройдут практику у министров

Министр экономики Микаил Джаббаров станет ментором победителя конкурса "Yüksəliş" Зии Мурсалзаде.
Как сообщает Report, об этом говорится на сайте конкурса.
Победитель в течение одного года будет проходить практику в рамках программы наставничества.
Кроме того, другие победители конкурса Кямиль Алиев и Орхан Гулиев пройдут годовую стажировку у министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева, Гюльдана Гидаятли - у министра энергетики Пярвиза Шахбазова, Вугар Мирзазаде - у министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева, Руслан Мирзалиев - у министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева.