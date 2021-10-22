Победители конкурса "Yüksəliş" пройдут практику у министров

Министр экономики Микаил Джаббаров станет ментором победителя конкурса "Yüksəliş" Зии Мурсалзаде

Министр экономики Микаил Джаббаров станет ментором победителя конкурса "Yüksəliş" Зии Мурсалзаде.

Как сообщает Report, об этом говорится на сайте конкурса.

Победитель в течение одного года будет проходить практику в рамках программы наставничества.

Кроме того, другие победители конкурса Кямиль Алиев и Орхан Гулиев пройдут годовую стажировку у министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева, Гюльдана Гидаятли - у министра энергетики Пярвиза Шахбазова, Вугар Мирзазаде - у министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева, Руслан Мирзалиев - у министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева.