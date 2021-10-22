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Победители конкурса "Yüksəliş" пройдут практику у министров

Победители конкурса "Yüksəliş" пройдут практику у министров Министр экономики Микаил Джаббаров станет ментором победителя конкурса "Yüksəliş" Зии Мурсалзаде
Бизнес
22 октября 2021 г. 14:51
Победители конкурса Yüksəliş пройдут практику у министров

Министр экономики Микаил Джаббаров станет ментором победителя конкурса "Yüksəliş" Зии Мурсалзаде.

Как сообщает Report, об этом говорится на сайте конкурса.

Победитель в течение одного года будет проходить практику в рамках программы наставничества.

Кроме того, другие победители конкурса Кямиль Алиев и Орхан Гулиев пройдут годовую стажировку у министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева, Гюльдана Гидаятли - у министра энергетики Пярвиза Шахбазова, Вугар Мирзазаде - у министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева, Руслан Мирзалиев - у министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri nazirlərin yanında təcrübə keçəcək

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