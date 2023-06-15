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Победители чемпионата стартапов: Хотим еще больше развить наш проект

Победители чемпионата стартапов: Хотим еще больше развить наш проект Члены команды, победившей в организованном Miniboss Business School Baku Национальном чемпионате стартапов среди детей и подростков 6-17 лет, Салима Мамедли, Эсма Дашдемирли и Кабутар Гамидова хотят еще больше развить свой проект.
Бизнес
15 июня 2023 г. 16:36
Победители чемпионата стартапов: Хотим еще больше развить наш проект

Члены команды, победившей в организованном Miniboss Business School Baku Национальном чемпионате стартапов среди детей и подростков 6-17 лет, Салима Мамедли, Эсма Дашдемирли и Кабутар Гамидова хотят еще больше развить свой проект.

Об этом они рассказали Report.

По словам победителей, в настоящее время они готовятся к чемпионату мира в Шотландии, который пройдет 16-20 июля: "Надеемся, что и на чемпионате мира получим положительные отзывы от судей".

Участницы команды рассказали о проекте экологически чистых карандашей: "Долгое время мы не могли выбрать идею для проекта. Потом мы выбрали проблему экологии и наиболее используемый предмет – карандаш, так и появился проект Econotes. Экология - очень важный вопрос, а эко-карандаши нужны всем".

По словам победителей, в будущем они будут работать над новыми проектами на пользу экологии.

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Версия на азербайджанском языке Startap çempionatının qalibləri: “Layihəmizi daha da inkişaf etdirmək istəyirik”

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