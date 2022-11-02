О нас

По кредитам пострадавших от пандемии предпринимателей выданы гарантии на сумму более 290 млн манатов

По кредитам пострадавших от пандемии предпринимателей выданы гарантии на сумму более 290 млн манатов Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики с июня 2020 года по 1 октября этого года выдал пострадавшим от пандемии предпринимателям гарантии на сумму 291,8 млн манатов в рамках государственной поддержки кредитования и субсидирования по к
Бизнес
2 ноября 2022 г. 14:47
По кредитам пострадавших от пандемии предпринимателей выданы гарантии на сумму более 290 млн манатов

Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики с июня 2020 года по 1 октября этого года выдал пострадавшим от пандемии предпринимателям гарантии на сумму 291,8 млн манатов в рамках государственной поддержки кредитования и субсидирования по кредитам.

Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"На 2 630 обращений от пострадавших от пандемии предпринимателей на сумму 499,8 млн манатов, выданы гарантии на сумму 291,8 млн манатов. В целях субсидирования 50% годовой процентной ставки по этим кредитам предпринимателям выплачены 36,2 млн манатов", - написал министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Pandemiyadan zərər çəkmiş sahibkarların kreditləri üzrə verilən zəmanətin həcmi açıqlanıb

Экслюзивные новости

Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
26 октября 2022 г. 17:30
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
25 октября 2022 г. 15:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi