По кредитам пострадавших от пандемии предпринимателей выданы гарантии на сумму более 290 млн манатов

Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики с июня 2020 года по 1 октября этого года выдал пострадавшим от пандемии предпринимателям гарантии на сумму 291,8 млн манатов в рамках государственной поддержки кредитования и субсидирования по к

Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики с июня 2020 года по 1 октября этого года выдал пострадавшим от пандемии предпринимателям гарантии на сумму 291,8 млн манатов в рамках государственной поддержки кредитования и субсидирования по кредитам.

Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"На 2 630 обращений от пострадавших от пандемии предпринимателей на сумму 499,8 млн манатов, выданы гарантии на сумму 291,8 млн манатов. В целях субсидирования 50% годовой процентной ставки по этим кредитам предпринимателям выплачены 36,2 млн манатов", - написал министр.