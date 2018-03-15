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    По итогам заседания Aзербайджано-Иранской госкомиссии подписан меморандум

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    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В Тегеране подписан Меморандум о взаимопонимания по итогам 12-го заседания Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарных сферах.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

    Документ подписали сопредседатели Государственной комиссии - министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономики и финансов Ирана Масуд Карбасиан.

    Меморандум о взаимопонимании предусматривает расширение сотрудничества в сферах экономики, торговли, предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства, банковского дела, транспорта, связи и высоких технологий, энергетики, таможни и границ, воды и окружающей среды, молодежи и спорта, науки и образования, здравоохранения, культуры и туризма и др.

    В документе еще раз подчеркивается, что двусторонние связи между Азербайджаном и Ираном основаны на фундаментальных нормах и принципах международного права, включая принципы уважения территориальной целостности и суверенитета стран, отмечается, что деятельность физических и юридических лиц двух стран обеспечивается в соответствии с этими принципами и национальным законодательством.

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