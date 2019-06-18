Глава Центра экспорта: Малый и средний бизнес Ярославской области готов к прямым переговорам с азербайджанскими партнерами - ЭКСКЛЮЗИВ

Предприятия малого и среднего бизнеса Ярославской области РФ намерены продолжить прямые переговоры с азербайджанскими компаниями, сказала Report генеральный директор Центра экспорта Ярославской области Наталия Багрова.

"Рынок Азербайджана привлекателен для российских поставщиков. К тому же между Россией и Азербайджаном действует льготный таможенный режим. Первая бизнес-миссия из Ярославской области в Азербайджан, состоявшаяся 3-6 июня, продемонстрировала интерес к нашей продукции. Уже имеются некоторые договоренности о поставках, а ряд производителей, которые не были включены в бизнес-делегацию, планируют еще встретиться с азербайджанскими партнерами", - сказала Н.Багрова.

По ее словам, на этой неделе ожидается визит в Баку двух компаний - "ТОТЕК" (производитель присадок к топливу, улучшающих его свойства и предохраняющих компоненты двигателя от вредных воздействий некачественного топлива) и «Vavata» (производитель мягких детских конструкторов, предназначенных для детских садов). Посредством дистрибьютора компании «Vavata» в Баку планируется поставлять продукцию учреждениям детского развития, уточнила Н.Багрова.

По итогам уже проведенных переговоров в ходе визита бизнес-делегации в начале июня в Баку ООО «РосЯрпак» - производитель бумажных пакетов и гибкой упаковки, договорился с двумя азербайджанскими компаниями о поставках упаковки из крафт-бумаги.

Как сообщила Report коммерческий директор ООО «РосЯрпак» Любовь Лабаева, порядка 1 млн штук и более бумажных пакетов для муки и риса будут поставлены для компании «Аврора», с которой сотрудничество налажено порядка двух лет, и полмиллиона штук пакетов для муки будут доставлены в Азербайджан осенью для компании «Дельта Груп».

Кроме того, достигнута договоренность о том, что компания "Астронагро" - производитель запчастей для сельхозтехники, направит коммерческие предложения партнерам в Азербайджане.

Гендиректор Центра экспорта Ярославской области отметила, что и в будущем будут организованы подобные бизнес-миссии из представителей малого и среднего предпринимательства для прямых контактов с азербайджанскими партнерами. «На встрече в Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана было отмечено о желании и других производителей приехать в Азербайджан. А расширение круга бизнес-делегаций с привлечением крупных компаний будет возможно на уровне правительства», - сказала Н.Багрова.

Это, по ее словам, способствует наращиванию товарооборота между Ярославской областью и Азербайджаном, в котором уже наблюдается серьезный рост.

«Экспорт Ярославской области в Азербайджан за 2018 год вырос на 71% (при общем росте по России – на 12,5%), составив 13 миллионов долларов. Предприятия региона поставляют в Азербайджан изделия из черных металлов, топливо, механическое оборудование и технику, стекло и изделия из него, бумагу и картон, древесину и продукцию деревообработки, фармацевтический ассортимент, каучук и резинотехнические изделия, полиграфические и лакокрасочные товары. Из Азербайджана также поставляются нефть, продукты питания, фрукты, овощи и т.д.», - сказала глава центра.

По ее словам, на правительственном уровне также продолжается работа по выходу на новые рынки производимой в области продукции машиностроения и химической промышленности.