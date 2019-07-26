Турция надеется, что Россия повысит долю сделок с использованием нацвалюты

Анкара рассчитывает, что Москва повысит долю сделок в товарообороте с использованием национальной валюты, заявила министр торговли Турции и сопредседатель смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Рухсар Пекджан."Нужно использовать нацвалюту в торговле. По экспорту в РФ доля расчетов в нацвалюте уже достигла 11%. В импорте этот показатель всего 0,5% , и я жду, что российский бизнес также начнет больше операций осуществлять в нацвалюте", - сказала Пекджан, выступая на 20-м совместном заседании российско-турецкого и турецко-российского деловых советов в Анталье.
Турция надеется, что Россия повысит долю сделок с использованием нацвалютыПо экспорту Турции в РФ доля расчетов в нацвалюте достигла 11%
https://report.az/storage/news/1e97fc39acf84e833b5daac0a23e368a/63365c2c-be66-489b-b2c0-0289ad23552c_292.jpg
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Economic DepartmentАвтор новости