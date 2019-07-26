Турция надеется, что Россия повысит долю сделок с использованием нацвалюты

Анкара рассчитывает, что Москва повысит долю сделок в товарообороте с использованием национальной валюты, заявила министр торговли Турции и сопредседатель смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Рухсар Пекджан.

"Нужно использовать нацвалюту в торговле. По экспорту в РФ доля расчетов в нацвалюте уже достигла%. В импорте этот показатель всего% , и я жду, что российский бизнес также начнет больше операций осуществлять в нацвалюте", - сказала Пекджан, выступая на 20-м совместном заседании российско-турецкого и турецко-российского деловых советов в Анталье.