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Турция надеется, что Россия повысит долю сделок с использованием нацвалюты

По экспорту Турции в РФ доля расчетов в нацвалюте достигла 11%

Анкара рассчитывает, что Москва повысит долю сделок в товарообороте с использованием национальной валюты, заявила министр торговли Турции и сопредседатель смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Рухсар Пекджан.

"Нужно использовать нацвалюту в торговле. По экспорту в РФ доля расчетов в нацвалюте уже достигла 11%. В импорте этот показатель всего 0,5% , и я жду, что российский бизнес также начнет больше операций осуществлять в нацвалюте", - сказала Пекджан, выступая на 20-м совместном заседании российско-турецкого и турецко-российского деловых советов в Анталье.
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