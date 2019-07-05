СМИ: Audi два года обманывала транспортное ведомство Германии

Немецкая компания Audi "обманывала" Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ (KBA) более двух лет после того, как разразился так называемый "дизельный скандал".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на документы мюнхенской прокуратуры.

Прокуратура Мюнхена ведет расследование в отношении Audi уже более двух лет. По данным издания, из документов прокуратуры следует, что компания не только скрывала собственные сведения относительно запрещенного к использованию программного обеспечения, но и занималась манипуляцией с документами и замалчивала результаты измерений."Концерн Audi более чем два года после раскрытия дизельного скандала в США обманывал KBA и скрывал истинные масштабы манипуляций с выхлопными газами в Европе", - пишет журнал.

Как пишет издание, прокуратура обвиняет руководителя Audi Руперта Штадлера в том, что после начала "дизельного скандала" в США тот не проводил систематических проверок европейских моделей автомобилей, несмотря на наличие указаний на нарушения.

Концерн Volkswagen осенью 2015 года оказался в центре так называемого "дизельного скандала". Тогда компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов. Американское правительство обязало концерн отозватьтысячи легковых машин Volkswagen и Audi, проданных в стране вгодах. В апрелегода Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.В мартегода комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США выдвинула новые обвинения против немецкого автопроизводителя. SEC обвинила Volkswagen, двух его "дочек" и бывшего гендиректора компании Мартина Винтеркорна в мошенничестве. Согласно новым обвинениям SEC, Volkswagen вгодах выпустил ценных бумаг более чем намиллиардов долларов. При этом топ-менеджеры компании знали, что показания по выбросам более 500 тысяч автомобилей в Штатах серьезно превышают допустимую норму. По мнению SEC, скрыв реальные показатели выбросов, Volkswagen получил инвестиции, выпустив ценные бумаги по более привлекательным ставкам.