Платежи резидентов за транзитные перевозки в Азербайджане не будут облагаться налогом

14:54

Платежи предприятия-резидента или предпринимателя за перевозки, осуществляемые за пределами Азербайджана, а также транзитом через территорию Азербайджана, не будут облагаться налогом.

По сообщению Report, это нашло отражение в предложенных поправках в Налоговый кодекс.

Согласно действующему Кодексу, при осуществлении международной связи или международных перевозок между Азербайджаном и другими государствами платежи предприятия-резидента или предпринимателя за услуги связи или транспорта облагаются налогом по ставке 6%.