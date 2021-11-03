О нас
Report Georgia
Аудио новости

Платежи резидентов за транзитные перевозки в Азербайджане не будут облагаться налогом

Платежи резидентов за транзитные перевозки в Азербайджане не будут облагаться налогом 14:54
Бизнес
3 ноября 2021 г. 15:33
Платежи резидентов за транзитные перевозки в Азербайджане не будут облагаться налогом

Платежи предприятия-резидента или предпринимателя за перевозки, осуществляемые за пределами Азербайджана, а также транзитом через территорию Азербайджана, не будут облагаться налогом.

По сообщению Report, это нашло отражение в предложенных поправках в Налоговый кодекс.

Согласно действующему Кодексу, при осуществлении международной связи или международных перевозок между Азербайджаном и другими государствами платежи предприятия-резидента или предпринимателя за услуги связи или транспорта облагаются налогом по ставке 6%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Residents' payments for transit transportation in Azerbaijan not to be taxed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda tranzit daşımalara görə rezidentlərin ödəmələri vergiyə cəlb olunmayacaq

Экслюзивные новости

Стало известно число восстановленных домов в Тертере
Стало известно число восстановленных домов в Тертере
3 ноября 2021 г. 15:04
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
2 ноября 2021 г. 15:57
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
2 ноября 2021 г. 11:45
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
29 октября 2021 г. 18:15
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
29 октября 2021 г. 11:18
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
29 октября 2021 г. 10:44
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
29 октября 2021 г. 10:31
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
28 октября 2021 г. 15:34
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
28 октября 2021 г. 14:12
В Губадлы создан таможенный пост
В Губадлы создан таможенный пост
27 октября 2021 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi