Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка

В ближайшем будущем в Азербайджане планируется создание совместного с Китаем промышленного парка.

В ближайшем будущем в Азербайджане планируется создание совместного с Китаем промышленного парка.

Об этом в интервью Report заявил торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглу.

”Мы думаем, что с созданием такого индустриального парка мы сможем привлечь больше инвестиций в нашу экономику из Китая", - отметил он.

Надироглу подчеркнул, что торговым представительством Азербайджана в Китае регулярно проводятся встречи с китайскими потенциальными инвесторами, которым предоставляется подробная информация о бизнес-среде страны, а также о льготах, предлагаемых инвесторам в промышленных парках, Алятской свободной экономической зоне и на освобожденных от оккупации территориях: “В течение года проводим форумы о бизнес-среде и инвестиционном потенциале Азербайджана, выступаем с презентациями на международных мероприятиях. Естественно, мы продолжим нашу деятельность и усилия в этом направлении”.

T. Надироглу подчеркнул, что ведется работа по привлечению китайских инвесторов к восстановлению и реконструкции освобожденных территорий.

По его словам, с 1995 года по настоящее время китайские инвесторы вложили в Азербайджан прямые инвестиции на общую сумму 920 млн долларов США. В Азербайджане зарегистрировано более 200 компаний с китайским капиталом, и эта цифра растет из года в год. Китайские компании работают в Азербайджане в промышленности, энергетике, инфраструктуре, информационных технологиях, торговле, сельском хозяйстве и других сферах.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.