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Планируется организация торговой миссии из Азербайджана в США

Планируется организация торговой миссии из Азербайджана в США 18:19
Бизнес
4 апреля 2023 г. 20:29
Планируется организация торговой миссии из Азербайджана в США

Планируется организация торговой миссии из Азербайджана в США.

Как сообщили Report в Министерстве экономики, об этом первый заместитель министра Эльнур Алиев сказал на встрече с помощником министра торговли США по глобальным рынкам Аруном Венкатараманом.

На встрече было отмечено, что Американо-азербайджанская торговая палата является эффективным механизмом для развития инвестиционного сотрудничества, налаживания двусторонних деловых отношений. Запланированная в этом году торговая миссия в США будет способствовать углублению связей между бизнес-субъектами.

На встрече было обсуждено расширение сотрудничества между двумя странами, в том числе в сфере диверсификации энергии, трансфера технологий, логистики, "зеленой" энергии, цифровой экономики и др.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan ABŞ-a ticarət missiyası təşkil ediləcək

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