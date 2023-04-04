Планируется организация торговой миссии из Азербайджана в США

18:19

Планируется организация торговой миссии из Азербайджана в США.

Как сообщили Report в Министерстве экономики, об этом первый заместитель министра Эльнур Алиев сказал на встрече с помощником министра торговли США по глобальным рынкам Аруном Венкатараманом.

На встрече было отмечено, что Американо-азербайджанская торговая палата является эффективным механизмом для развития инвестиционного сотрудничества, налаживания двусторонних деловых отношений. Запланированная в этом году торговая миссия в США будет способствовать углублению связей между бизнес-субъектами.

На встрече было обсуждено расширение сотрудничества между двумя странами, в том числе в сфере диверсификации энергии, трансфера технологий, логистики, "зеленой" энергии, цифровой экономики и др.