Планирует ли бизнес-сообщество Азербайджана оказать поддержку Турции?

Вчера азербайджанские банкиры, присоединившись к инициативе турецких банков по ликвидации последствий пожара и восстановлению пострадавшего от пожара лесного фонда, приняли решение об отправке в братскую страну около 100 тысяч саженцев. Решение было приня

Азербайджанские банкиры, присоединившись к инициативе турецких банков по ликвидации последствий пожара и восстановлению пострадавшего от пожара лесного фонда, вчера приняли решение об отправке в братскую страну около 100 тысяч саженцев. Решение было принято на внеочередном заседании Ассоциации банков Азербайджана.

Report поинтересовался у различных ассоциаций, действующих в стране, намерены ли они оказать какую-либо поддержку Турции.

Члены Общественного объединения "Ассоциация микрофинансирования Азербайджана" не остались в стороне от кампании поддержки. Председатель правления ассоциации Джалал Алиев рассказал, что саженцы они не отправляют, но зато члены организации участвуют в кампании по посадке деревьев в соседней стране.

В свою очередь, с целью оказания помощи по ликвидации последствий пожаров в Турции, Ассоциация страховщиков Азербайджана обратилась к Страховому союзу Турции (TSB), с которой поддерживает тесное сотрудничество. В обращении от имени страховщиков Азербайджана было предложено отправить саженцы деревьев. TSB с благодарностью принял предложение. Ассоциация уже обратилась в местные страховые компании. В настоящее время ведутся работы по заготовке саженцев.

Председатель Ассоциации производителей и экспортеров граната Азербайджана Фархад Гарашов заявил, что с членами ассоциации будут проведены обсуждения по вопросу поддержки Турции: "Мы хотели бы отправить гранатовые деревья, но в это время года гранат не высаживается. Их сажают ближе к весне. Но мы обсуждаем, в какой форме окажем поддержку Турции”.

Глава правления Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане Сакина Бабаева рассказала, что на этой неделе состоится собрание членов ассоциации: "В ходе собрания мы обсудим, какую помощь оказать братской стране”.

Председатель Ассоциации производителей и экспортеров азербайджанской хурмы Гадир Юсифов всего лишь выразил надежду, что государственные структуры оказывают поддержку братской стране от имени каждого гражданина.

Глава Ассоциации производителей и экспортеров фундука Азербайджана Исмаил Оруджев рассказал, что планы по отправке саженцев фундука были, однако пожары обошли стороной Черноморский регион Турции, а другие территории непригодны для выращивания фундука: "Мы не делали предложений в этом направлении”.