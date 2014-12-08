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    ​Письмо, адресованное Мэрилин Монро, продано за 78 тысяч долларов

    На аукционе также было продано написанное самой Мэрилин Монро письмо

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Калифорнии на посвященном Мэрилин Монро аукционе было продано адресованное ей письмо одного из ее мужей - звезды бейсбола Джо Ди Маджио.

    Как передает Report, письмо было продано за 78 тысяч долларов.

    Ди Маджио написал письмо после пресс-конференции, на которой Мэрилин Монро объявила, что разводится с ним - всего через девять месяцев после их свадьбы в 1954 году.

    Сам Ди Маджио разводиться не хотел и просил Мэрилин передумать.

    Джо Ди Маджио был вторым мужем американской актрисы.

    На аукционе также было продано написанное самой Мэрилин Монро письмо к ее третьему мужу драматургу Артуру Миллеру. Неизвестный покупатель приобрел его за 43,750 долларов.

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