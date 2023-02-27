Pirelli заместит поставки в Европу из России шинами из Румынии и Турции

Итальянский концерн Pirelli наращивает поставки шин из Турции и Румынии на европейский рынок для замещения запрещенной к импорту продукции из России.

Итальянский концерн Pirelli наращивает поставки шин из Турции и Румынии на европейский рынок для замещения запрещенной к импорту продукции из России.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается в пресс-релизе компании о предварительных итогах 2022 года.

В соответствии с санкциями ЕС, запрещающими, среди прочего, ввоз готовой российской продукции в Европу и экспорт некоторых видов сырья в Россию, компания выявила альтернативных участников импортно-экспортных операций, а также занимается "активизацией поставщиков готовой продукции из Турции и Румынии для замещения российского экспорта на европейских рынках".

Как говорится на сайте Pirelli, у концерна есть 18 производственных площадок в 12 странах и он реализует продукцию в 160 государствах.