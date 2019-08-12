Petkim увеличил продажи на 22%

В январе-июне текущего года на комплексе Petkim, первом и единственном производителе нефтехимической продукции Турции, произведено 1 681,831 тыс. тонн продукции.

Как сообщает Report, это на 10,5% больше аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период объемы продаж выросли на 21,6% - до 1 167,325 тыс. тонн.

За 6 месяцев года показатель использования производственной мощности комплекса увеличился до 95,6% с 86% в соответствующем периоде прошлого года.

Отметим, что Petkim Holding основан 3 апреля 1965 года. В 2008 году завершилась приватизация Petkim, по итогам которой основным акционером стала Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). Производственная мощность комплекса составляет 2 млн тонн в год.