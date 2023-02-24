Петер Михалко: Азербайджан значительно развил человеческий капитал

Азербайджан развил человеческий капитал в результате тесного сотрудничества с Европейским Союзом и Всемирным банком.

Азербайджан значительно развил человеческий капитал в результате тесного сотрудничества с Европейским Союзом и Всемирным банком.

Как сообщает Report, об этом сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко на презентации подготовленного Всемирным банком "Обзора человеческого капитала для Азербайджана".

По его словам, Европейский Союз поддержал этот проект: "Таким образом, благодаря этому проекту мы можем найти ответ на вопрос, как будет развиваться будущее".

Посол подчеркнул, что человеческий капитал важен с точки зрения изменения жизни людей: "Развитие в этой области ведет к социальному прогрессу для всех. Человеческий капитал - это здоровье, навыки, знания, опыт, привычки. Человеческий капитал имеет фундаментальное значение и лучшие инвестиции, которые может сделать страна, - это инвестиции в человеческий капитал. Поэтому Европейский Союз поддерживает это направление вместе со Всемирным банком и другими партнерами.

Когда человеческий капитал развивается в науке, образовании, управлении и других направлениях, это служит социальному благосостоянию и равенству".